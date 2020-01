RECHERCHE D’EMPLOIS A MOSTAGANEM : Bientôt, une formation au profit des diplômés universitaires

Une formation est prévue le 9 février 2020 au profit des diplômés universitaires, visant une amélioration de leurs cursus scolaires et également comment convaincre l’entreprise pour décrocher un emploi. En effet, la mission du « Club de recherche de l’emploi », est d’orienter et accompagner les diplômés universitaires pour la recherche d’emplois, en plus , réaliser des enquêtes sur les besoins du marché de l’emploi. Ce projet est chapeauté par l’organisation internationale de l’emploi, « OIT ». Notons que ce club a été constitué dans la perspective de favoriser l’insertion des diplômés universitaires dans le marché du travail. Une opportunité pour les diplômés universitaires vu que Mostaganem est une wilaya riche en matière d’agriculture et de tourisme. Le club de recherche a enregistré 1100 diplômés universitaires, il a été sélectionné 170 demandeurs d’emploi a indiqué, le Dr, en agronomie et responsable du Club de recherche d’emploi. La formation regroupera 16 diplômés universitaires pour une période de 15 jours de stage a-t-il précisé. Dans ce contexte, une journée de sensibilisation et d’information a été organisée la semaine passée à la bibliothèque de l’université, Abdelhamid Ibn Badis, par les représentants de ce Club pour l’insertion des jeunes diplômés universitaires. Cet évènement a été encadré par des représentants du club en coordination avec l’agence, ANEM, la direction de l’emploi et des professeurs de l’université. L’objectif est de stimuler la recherche active, explorer le marché et décrocher un emploi.