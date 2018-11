RECHAIGA (TIARET) : 80 familles sans eau depuis 6 mois !

Apres six mois d'occupation de leurs logements sociaux à la nouvelle cité de la commune de Rechaiga, à quelque 80 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, quelques 80 familles vivent un véritable calvaire puisque les logements livrés à ces citoyens, n'ont pas été raccordés à la canalisation principale d'alimentation en eau potable, cela en dépit de l'instruction du wali stipulant l'interdiction formelle de distribution de logements s'appauvrissant aux grandes commodités comme: l'électricité, l’eau, l’assainissement, et dans des cas le gaz de ville. Ces citoyens nouvellement affectés lors de la dernière livraison des logements sociaux, murent dans un climat de peine et de désarroi et sont sommés d'acheter des citernes d'eau potable à des prix oscillants entre 800 et 1200 dinars et certaines familles démunies affectent la mission d'approvisionnement en eau potable aux enfants qui demeurent otages à des distances très fatigantes .Certains milieux qualifient la livraison de logements sociaux comme une volonté de populisme et de gagner un relent de réputation parmi les habitants, ignorant de suite, les instructions du wali et même la hiérarchie sur la nécessité de mettre à la disposition du citoyen lambda un vrai cadre de vie et à l'heure où nous mettons sous presse, l’on apprend que la commission de daïra s'est réunie pour débattre ce problème.