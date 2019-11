RECEPTIONNES EN 2013 : 120 logements sociaux non encore attribués à El-Kerma

L’information a été donnée hier par la population qui justifie ce gel de l’attribution de ces 120 logements sociaux, dont les listes non pas encore été affichées malgré les différentes directives de la wilaya d'Oran qui ont sommé l'ensemble des maires des 26 communes de la wilaya d'Oran d'afficher les listes des bénéficiaires de ces logements sociaux qui sont dans l'attente d'un relogement depuis plusieurs années. Cette annonce confirme ce qui se sait déjà : des logements sont achevés depuis des années à travers plusieurs localités de la région, alors que les demandeurs continuent de souffrir en raison, soit de la promiscuité ou en raison de leur situation de recasés dans des baraques de fortune. Ce qui est le cas de plusieurs familles de la ville d'El-Kerma, recasées pour certaines depuis de longues années dans des camps et autres lieux depuis des années, elles ont frappé à toutes les portes, mais sans résultat.Alors qu’une vaste opération de distribution de 4079 logements sociaux toutes formules confondues à été organisée durant la journée du 1er Novembre à la salle de conférences de la grande mosquée Ibn Badis d’Oran et qui concerne toutes les communes de la wilaya d'Oran, El Kerma reste en rade dans cette opération qui intervient durant la journée de la commémoration du 65ème anniversaire du 1er Novembre. «La distribution des aides dans le cadre du Fonal a été maquillée en opération de distribution de logements», tempêtent plusieurs citoyens rencontrés aux abords de la mosquée où se déroulait ladite opération. La wilaya a en effet annoncé le bénéfice de cette aide au profit de 4079 personnes. Mais que représente ce quota devant les dizaines de milliers de ruraux qui attendent depuis des années l’octroi de cette aide ? Divisés sur les 26 communes que compte la wilaya, il en ressort une moyenne de 14 aides par Commune. Beaucoup de présidents d’APC ne cachent pas leur désarroi devant ce qu’ils qualifient de fuite en avant des pouvoirs publics.La wilaya tente toutefois de contenir l’impatience des demandeurs de logements sociaux, en leur promettant la prise en charge des travaux de viabilisation dans un proche avenir. « À Oran, on vient d'apprendre que des instructions et recommandations ont été données par le wali d’Oran pour prendre en charge cette opération de viabilisation des logements non encore réceptionnés et qui accusent des retards considérables dans leur réalisation », rassure la cellule de communication de la wilaya, sans toutefois donner plus de précisions sur la nature de cette opération , sa consistance et l’échéance de début de ces travaux de viabilisation.