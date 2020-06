RECEPTION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A MOSTAGANEM : Le wali insiste sur l’accélération des travaux

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire de l’année, 2020-2021 , les visites d’inspection et de travail se poursuivent au niveau des projets, inscrits concernant les nouveaux établissements scolaires. A cet effet , une visite de travail et d’inspection a été effectuée par le wali de Mostaganem M. "Saidoun Abdesami » en compagnie des autorités locales dans l’après-midi du lundi 15 juin 2020, au niveau du projet du nouveau lycée de la cité Salamandre ,commune de Mostaganem, du groupe scolaire, du CEM et du lycée de la localité de Mesra . Durant cette visite , le premier responsable de la wilaya a souligné la nécessité de mobiliser tous les moyens matériels et humains pour achever les travaux et réceptionner ces infrastructures scolaires avant la rentrée scolaire afin d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves et de réduire la surcharge des classes sur les autres établissements scolaires.