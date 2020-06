RECEPTION DE 2300 LOGEMENTS AADL A MISSERGHINE : La distribution prévue dès la levée du confinement

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, on nous informe de la livraison de 2304 logements location-vente "AADL" au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine (Oran), après l'achèvement total des travaux d'aménagement extérieur. La distribution de ce quota de logements était programmée pour le mois de mars dernier, avant d'être reportée en raison de la propagation du virus Corona (covid-19) et les mesures de prévention prises pour juguler la pandémie. En effet, la distribution de ces logements sera effectuée dès la levée du confinement sanitaire, souligne-t-on de même source.. Ce programme comprend 2.000 logements de la formule location-vente sis dans la zone 2 et 304 autres unités au niveau de la zone 3, au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine, sachant que les travaux de raccordement au réseau de gaz de ville ont été pris en charge par les services de la Sonelgaz à 100%. En outre, les travaux de bitumage des routes et d'aménagement extérieur, notamment la réalisation des espaces verts et les aires de jeux pour enfants, ont été également achevés, a-t-on indiqué. Ce quota de logements est le deuxième qui sera distribué au nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine, après la distribution en novembre dernier, de 2.800 unités de la même formule au niveau du même site. Il est à noter la programmation de la distribution globale de 15.143 logements (AADL) au niveau du pôle urbain de Misserghine, graduellement, d'ici la fin de l'année en cours.