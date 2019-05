RECEPTION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE A MOSTAGANEM : Le wali inaugure le service d’aide médicale d’urgence social

Hier, mardi 14 Avril 2019, le wali de Mostaganem , M.Rabehi Mohamed Abdenour en compagnie du président de l’assemblée populaire de wilaya et des directeurs de l’exécutif, chargés de la santé , a procédé au lancement de la mise en service du service d’aide médicale d’urgence social (SAMU social ) situé à Kharrouba. Ce dernier est d’une capacité d’accueil d’une cinquantaine de lits de malades pour la prise en charge des personnes sans domicile fixe, souffrant de divers maux. Ces derniers seront pris en charge pour une durée limitée pour être par la suite, dirigés vers la maison des personnes âgées ou d’autres centres spécialisés de santé. Notons, que cette catégorie de personnes demeure exposées à plusieurs dangers, ces derniers ne passeront plus la nuit dehors sous les arcades surtout en période hivernale avec risque d’hypothermie qui les expose au décès. Le SAMU social où ils vont élire domicile, est équipé de toutes les commodités d’hébergement qu’offre un hôtel y compris une salle de soins, plus un service de suivi pour la réinsertion de ces personnes se trouvant dans cette situation de marginalité. Le montant de réalisation de cet établissement de santé est estimé à 80 millions de dinars. En marge de cette inauguration, le chef de l’exécutif a inspecté l’hôpital des 240 lits où le taux des travaux a atteint les 95 %. Ce nouveau établissement hospitalier, dispose de plusieurs pavillons , 06 salles d’opérations et de réanimation, des services de chirurgie orthopédique, de neurochirurgie ,d’ophtalmologie, d’ORL, des laboratoires et des urgences médico-chirurgicales conçues selon des normes internationales et équipés par un matériel de haute pointe pour l’imagerie médicale et les investigations radiologiques. Cet hôpital dispose également d’une piste d’atterrissage pour les hélicoptères de secours d’urgence. A la fin de sa visite, le wali a déclaré, vu le rythme accéléré des derniers travaux en cours, que l’hôpital tant attendu par les citoyens de Mostaganem ouvrira ses portes au plus tard le mois de Juin, au début de la saison estivale.