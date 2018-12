RECENSEMENT DES RICHES EN ALGERIE : Quatre ministères enquêtent sur les riches d’Algérie !

En effet, le gouvernement s’est lancé une nouvelle fois dans une opération de recensement des riches du pays, après le blocage d’une taxe imposée aux riches dans la loi des finances 2018. A ce propos, le ministre des finances Abderrahmane Raouia a déclaré au quotidien arabophone Echourouk que le nombre de riches sera recensé enfin en Algérie, et s’est prononcé au sujet de la loi des finances 2018. Le ministre précise que cette fois les choses se feront de manière différente, puisque plusieurs services et ministères sont inscrits dans cette démarche afin de déterminer non seulement le nombre de riches en Algérie, mais également leurs richesses. Cette opération nécessite selon le ministre, une étude des salaires de ces catégories de personnes, de leurs biens immobiliers, de leurs usines et de leurs véhicules, en plus des sommes qu’ils versent à la sécurité sociale. Même les sommes dépensées dans les voyages et le luxe que ces derniers se payent seront inscrits dans ces recensements. M. Rahouia estime que si 5% échappent à cette opération en la déjouant, le ministère des finances aurait quand même réussi à en identifier 95%, ce qui est en soi un acquis. Ce travail vise à déterminer les catégories qui ont besoin de subventions, et de changer la politique du pays dans un sens ou ce privilège ne soit accordé qu’aux personnes qui sont éligibles, selon la source.