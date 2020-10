REBOND DU CORONAVIRUS : Le ministre Benbouzid s’exprime

Intervenant vendredi soir sur le plateau de l’ENTV, le Professeur Benbouzid a indiqué que lors de ses visites de certaines wilayas il a relevé « un relâchement de la part des citoyens qui ne mettent pas les masques de protection, une des raisons de l’augmentation du nombre des contaminations par le coronavirus ». Le ministère de la santé a enregistré 273 nouveaux cas et 9 décès et 170 patients guéris durant les dernières 24 heures. Le nombre total des cas confirmés dans le pays est de 55 630 personnes et 1897 décès depuis le début de la pandémie dans le pays. Le nombre des patients guéris est de 38 788 personnes. Le ministre de la Santé a fait savoir que ses services ont entamé des enquêtes sur le terrain pour identifier les raisons de la propagation du coronavirus dans certaines wilayas, en ajoutant qu’il débattra ce samedi avec les directeurs des établissements hospitaliers de l’évolution du virus et de la préparation en cas de la hausse du nombre des cas. Selon le ministre, le nombre de contaminations parmi les personnels de santé a atteint 7100 dont 103 décès depuis l’apparition de la pandémie en Algérie. Concernant le vaccin anti Covid-19, Benbouzid a indiqué que l’Algérie achètera le vaccin dès sa mise sur le marché mondial, à condition que son efficacité est prouvée. Le ministre a ajouté que « le président de la République nous a ordonné d’acquérir le vaccin anti Covid-19 dès sa mise sur le marché mondial ». Benbouzid a précisé que l’Algérie est entrée en contact avec nombre de laboratoires mondiaux chinois américain et britannique qui travaillent pour produire un vaccin anti Covid-19.