REBOND DU CORONAVIRUS EN ALGERIE : Le Dr Bekkat Berkani accentue l’alerte

Comptant parmi les avis les plus influents du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Bekkat Berkani y est allé de son alerte sur la situation sanitaire que connait le pays, dans le sillage du rebond de la Covid-19, vendredi sur les ondes de radio Sétif. Et s’il a exclu l’éventualité d’un retour au confinement total à travers le territoire national ainsi que la refermeture des écoles, tordant ainsi le coup à des rumeurs qui amplifiaient, Dr Berkani n’a pas moins tiré fortement la sonnette d’alarme devant le spectre menaçant d’une deuxième vague de la Covid-19. Il a pointé des wilayas, dont Jijel et Sétif, arrivées à la saturation, à tous les niveaux, sur le plan de la prise en charge du patient- Covid-19, expliquant que c’est le relâchement dans les mesures de prévention au niveau de la population qui reste derrière le rebond de l’épidémie, faisant valoir que l’Algérie était isolé du reste du monde. Précisément, Bekkat Berkani a fustigé les rassemblements à l’occasion des différents évènements sociétaux et familiaux qui se transforment en clusters parfaits pour la maladie. Aussi, lance-t-il un appel pressant, à l’allure d’un véritable SOS, à l’adresse de la population, invitée à une réaction, aussi individuelle que collective, salvatrice «avant la catastrophe», a-t-il prévenu. Par ailleurs, cet alarmisme poussé de la part d’un membre des plus en vue au sein du Comité scientifique, connu pour sa pondération pourtant, est encore étayé par la position de réserves de Berkani sur la reprise des compétions de football, prévue dans une vingtaine de jours, alors qu’il l’avait validée il y seulement deux semaines.