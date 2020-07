REBOND DU CORONAVIRUS : Benbouzid incrimine les rassemblements familiaux

En visite, jeudi, à Sétif, wilaya qui a enregistré ces derniers, un rebond remarquable de l’épidémie du coronavirus, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a rappelé avec force que le port du masque restait la solution idoine pour stopper la propagation du virus, rassurant, en même temps, que l’Algérie disposait d’un stock de millions de bavettes. Le ministre a également pointé les rassemblements familiaux, à l’occasion de fêtes ou de deuils, qui constituent selon lui des clusters épidémiques dans 25 à 30 % des cas de contamination par Covid-19. En effet, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, ce jeudi depuis Sétif, de nouvelles mesures concernant la prise en charge des patients du coronavirus. Les nouvelles mesures annoncées par le ministre concernent la prose en charge des patients atteints du Covid-19 aux niveaux des structures hospitalières. Il a en effet indiqué que les patients qui ne présentent pas de symptômes ne souffrent pas de maladies chroniques, ne seront pas hospitalisés. Seules les cas asymptomatiques, les cas graves ou ceux qui souffrent de maladies chroniques, seront donc hospitalisés, précise le ministre intervenant sur les ondes de la Radio locale de Sétif. Le premier responsable du secteur s’est adressé aux personnes qui ne croient pas à l’existence de l’épidémie en affirmant que : « tous les hôpitaux et les pays du monde souffrent de cette pandémie et pas seulement l’Algérie », soulignant qu’aucune « personne dans le monde ne peut fournir des informations précises sur l’épidémie du coronavirus ». Par ailleurs, le Ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a annoncé, vendredi, l'entame de distribution de pas moins de 750.000 masques de protection contre la propagation de la Covid-19 au profit des populations en collaboration avec le mouvement associatif.