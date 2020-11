REALISEES A COUPS DE MILLIARDS DE CTS : Des structures de l'Etat, livrées à elles-mêmes !

Ces maisons de jeunes désertes, où quelques vieux viennent s'abriter en attendant l'appel aux prières, ces aires de jeux où les mauvaises herbes ont fini par repousser, ces salles de soins où les malades sont absents par manque d'équipement et de personnel, ces bibliothèques communales où des centaines de livres de l'ex - ENAL ne se feuillettent pas par manque de lecteurs, font si pitié de ne point servir à grand-chose après tant d'années d'attente. Elles sont des dizaines à être injectées à travers le vaste territoire de la wilaya de Mostaganem (à titre d'information, le cas d'une salle de soins qui a été inaugurée au douar d'Ayacha dépendant de la commune de Fornaka par l'ex-wali, M. Zoukh Abdelkader, et qui demeure fermée à ce jour!), ainsi que d'autres établissements publics à Hassi Mameche ( un marché de proximité ), à Stidia ( un ancien centre de santé aménagé pour l'ex-garde communale et fermé à présent) et à Ain Nouissy ( un ex centre de santé aménagé en une recette des 'impôts, fermée à présent et d'autres lieux toujours inutilisables ). Conçues surtout pour répondre aux doléances exprimées par les citoyens pour combler les besoins manquants en matière de santé , de loisirs , de culture et d'activités sportives. Ces tristes lieux publics qui sont souvent le fruit de ''promesses électorales '', faites au cours de campagnes pré-électorales par des élus qui promettent monts et merveilles aux électeurs des douars et autres bourgs de la wilaya. Une fois élus, certains ''maires'' n'oublient pas de tenir quelques promesses en prévision d'un second mandat, ils inscrivent sans trop tarder la réalisation promise (une maison de jeunes dans un douar qui manque de communications ou une salle de soins dans une bourgade pour un demi millier de personnes, qui n'ont point d'eau potable !), au plan de développement communal sans la moindre étude préalable. Ils passent par la suite à la concrétisation du projet dés l'obtention de son crédit en l'implantant au douar sans tenir compte de son impact sur la vie sociale du douar, de son rendement, de son utilité et surtout sans trop penser à son fonctionnement. Une fois achevées, ces structures demeurent en état et restent souvent abandonnées, suite à l'absence de personnel pour les faire fonctionner ou par l'absence totale d'eau potable, d'assainissement ou carrément du réseau électrique ! Ces principales causes demeurent souvent la raison majeure de la fermeture de ces établissements publics pour des années et souvent pour l'éternité. C'est le sort final de tant de structures de l'Etat, bâties sur propositions de ces élus, juste pour satisfaire des promesses électorales, elles ne profitent à personne et demeurent malheureusement sans la moindre utilité publique. Fermées à jamais, dépourvues de leurs équipements et autres fournitures pour certaines, ''les structures de l'oubli'' demeurent marginalisés de toute activité souvent pour de simples problèmes sans aucune importance avec la totale ignorance et le silence complice de certains élus qui ne se soucient guère de ces milliards de centimes investis en réalisations publiques pour un meilleur cadre de vie des citoyens . Il est temps que l'Etat demande des comptes sur ses biens, dont certains tombent déjà en ruines !