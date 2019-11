REALISATION DES NOUVELLES VILLES ET POLES URBAINS : Bedoui plaide pour une vision d'avenir moderne

En effet, lors d'un Conseil interministériel consacré à l'examen de la situation des nouvelles villes et pôles urbains, qu'il a présidé, M. Bedoui a souligné que la réalisation de ces villes et pôles urbains ne doit pas être limitée à la concrétisation des programmes de logements, mais constituer une entreprise intégrée couvrant l'ensemble des opérations d'aménagement, de raccordement aux différents réseaux et de réalisation des structures nécessaires, en veillant à garantir le transport urbain et à créer les espaces verts en vue de les hisser au rang de villes durables. Après avoir assuré que le financement nécessaire sera dégagé, M. Bedoui a mis en avant l'importance de la contribution des opérateurs économiques et de leur association aux opérations de réalisation, à la faveur notamment de la libération du marché foncier. A ce propos, le Premier ministre a décidé "la prise en charge de toutes les préoccupations soulevées et l'approbation des propositions formulées, en vue de leur concrétisation suivant une vision d'avenir conformément aux standards des nouvelles villes en vigueur, notamment en matière de gouvernance et d'utilisation de nouvelles technologies, de solutions intelligentes et d'énergies renouvelables, en tant que vitrine de l'Algérie nouvelle en termes de bien-être de nos concitoyens et d'attractivité de nos territoires". A cet effet, il a été décidé lors de cette réunion la levée de toutes les contraintes sur les opérations d'urgence (voieries, réseaux de gaz, d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, et aménagement), notamment à Sidi Abdellah (Alger), Bouinane (Blida), Draa Errich (Annaba), Ain Nehass (Constantine) et Ahmed Zabana (Oran), outre l'installation d'un conseil technique intersectoriel en vue d'apporter un appui en matière de gestion et de gouvernance aux établissements en charge de la gestion des nouvelles villes et pôles urbains, supervisé par le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale de l’Aménagement et de l’Attractivité du Territoire, le Centre national d'études et d'analyses pour la population (CNEAP) et à l'Agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires (ANAAT), ajoute le communiqué.