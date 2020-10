RASSEMBLEMENTS DE CAMPAGNE REFERENDAIRE : L’autorisation tributaire de l'application du protocole sanitaire

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rappelé, dans un communiqué, que l'octroi des salles et autres espaces pour abriter les rassemblements et meetings dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution du 1e Novembre prochain, était soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative et tributaire de l'application stricte du protocole sanitaire. Cette décision intervient "en application de l'arrêté du 3 octobre 2020 fixant les règles régissant la tenue des réunions et manifestations publiques dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution, notamment son article 7", précise la même source. L'ANIE a préconisé "le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et la mise à disponibilité du gel hydroalcoolique désinfectant". De même qu'elle a invité l'ensemble des acteurs à faire montre de responsabilité en veillant à l'application rigoureuse des gestes barrières en vigueur afin d'éviter toute éventuelle propagation du coronavirus et préserver, partant, la santé et l'intégrité des citoyens, a conclu le communiqué.