RASSEMBLEMENT DE SYNDICALISTES A ALGER : Des centaines de syndicalistes réclament le départ de Sidi Saïd

Des centaines de syndicalistes et de travailleurs se sont rassemblés ce mercredi devant le siège central de l’Union générale de travailleurs algériens (UGTA) à Alger, pour réclamer le départ du secrétaire général de la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd. Les manifestants, venus de plusieurs régions du pays, ont occupé la rue Aissat Idir où se trouve le siège de l’UGTA, fermé depuis la matinée, en scandant des slogans hostiles à Sidi Saïd. Sur les banderoles brandies par les manifestants, on peut lire notamment "Oui pour une UGTA des travailleurs", "Sidi Saïd ne nous représente pas", ou encore "Respect de la volonté populaire". "Nous voulons récupérer l’UGTA et la mettre au service des travailleurs, en la remettant sur la voie tracée par feus Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda", réclame un des syndicalistes, regrettant que depuis "l'arrivée de Sidi Saïd à la tête de l’UGTA, la centrale syndicale est au service du patronat".