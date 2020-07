RAS EL-MA (SIDI BEL ABBES) : Un chantier de 1200 logements à la traîne

En dépit des strictes recommandations émanant des premières instances gouvernementales dont les responsables ont de tout temps exhorté commis de l'état, élus locaux, promoteurs, artisans et autres chefs d'entreprises, à accélérer les travaux de construction, le projet de réalisation de 1200 logements sociaux, dans la commune de Ras El-Ma,95 km au sud-ouest de Sidi Bel Abbès, se trouve actuellement à la traîne et les travaux semblent s'y éterniser. ''En plus de la cadence apparemment faible des travaux d'avancement, dira un membre de l'exécutif communal, des arrêts répétés durent depuis des semaines, voire des mois, au grand étonnement de la population locale. La situation ne cause que des désagréments aux habitants notamment aux postulants". Responsables, élus locaux de la ville garnison et l services techniques concernés se disent déconcertés et mis dans l'embarras, ne pouvant relancer cet ambitieux projet de construction de 1200 unités, entamé il ya plus de 5 ans. Ils tentent, tant bien que mal, à relever le défi, mais les bonnes intentions seraient encore freinées, entravées par la propagation galopante de Covid-19, alors que dans la capitale de la wilaya et ses communes périphériques, des milliers de logements ont été érigés, à la grande satisfaction générale.