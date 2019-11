RAPPORT ANNUEL SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME : L'Algérie un partenaire important

Les Etats-Unis ont publié récemment leur rapport annuel sur le terrorisme dans le monde. Comme dans les précédents rapports sur ce phénomène transnational, il est relevé que la menace terroriste évolue, mais ne disparait pas. Dans son document, Le Département d'Etat américain salue la vision algérienne, avec une tonalité très positive, sur l’ensemble des efforts déployés par notre pays, soulignant que «L'Algérie demeure un partenaire important dans la lutte contre le terrorisme». A ce titre, le rapport, qui couvre l’année 2018, rappelle la longue expérience de l’Algérie dans la lutte contre ce fléau et «les efforts significatifs» qu'elle consacre dans la sécurisation de son propre territoire et de ses frontières. Il met en exergue, également, la stratégie poursuivie en ce sens, en matière de lutte contre l’extrémisme violent et la propagande terroriste ainsi que l’aide qu’elle apporte à ses voisins du Sud pour renforcer leurs propres capacités. «Des efforts ont été menés pour raffermir le dispositif sécuritaire et de la politique de non concession dans la lutte comme le terrorisme durant toute l'année 2018», relève, ainsi le département d'Etat dans son rapport annuel. Toujours selon le rapport américain, cette stratégie, qui se fonde par ailleurs sur la mobilisation d’importantes forces militaires des différents corps de sécurité, a pris activement en compte la nécessaire coordination de leurs actions, à travers l'adoption de mesures de prévention, de sécurité et de participation.