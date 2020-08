RAPATRIES DE LONDRES ET PARIS : Air Algérie annonce l’arrivée de 399 Algériens

399 Algériens bloqués à l’étranger ont été rapatriés depuis Londres et Paris sur des vols spéciaux programmés par Air Algérie. Selon un communiqué publié dimanche 9 août, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé l’arrivée, de deux vols en provenance de Londres et Paris, transportant à leurs bords 399 ressortissants Algériens bloqués à l’étranger, suite à la fermeture des frontières entre les pays en vue de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation de la pandémie du Coronavirus. Ainsi, ces passagers ont été transportés par des bus vers des hôtels à Alger et Tizi-Ouzou, afin d’effectuer la période de quarantaine obligatoire selon le protocole mis en œuvre par les autorités. À noter que la troisième opération de rapatriement est toujours en cours, et comportera des vols au départ de Doha, Istanbul, Washington, et Dubaï, qui s’étendront jusqu’au 16 août.