RAPATRIEMENT DES FRANÇAIS BLOQUES EN ALGERIE : Une traversée maritime prévue fin mai

L’ambassade de France en Algérie a annoncé la mise en place d’une première traversée maritime au départ d’Alger en direction de Marseille pour le rapatriement des français bloqués en Algérie en raison de la fermeture des frontières entre l’Algérie et la France depuis le 7 mars dernier à cause de la pandémie du coronavirus. Selon la même source, la traversée « pourrait avoir lieu avant la fin du mois de mai ». « Comme cela a été annoncé par l’Ambassadeur de France et les 3 consuls généraux de France en Algérie lors de leur communiqué du 8 mai, les services diplomatiques et consulaires travaillent en accord avec les autorités algériennes et en collaboration avec la compagnie maritime Corsica Linea à la mise en place d’une première traversée maritime au départ d’Alger en direction de Marseille. Celle-ci pourrait avoir lieu avant la fin du mois de mai », annonce l’Ambassade de France en Algérie sur son site Internet.