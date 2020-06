RAPATRIEMENT DES DEPOUILLES MORTELLES : L’Etat prend en charge les procédures et les frais

Les services consulaires algériens se sont enfin prononcés au sujet tant attendu par la diaspora algérienne, celui de la prise en charge du rapatriement des dépouilles mortelles des Algériens décédés à l’étranger. C’est avec beaucoup de joie et de soulagement que les membres de la diaspora algérienne ont accueilli cette nouvelle, rendue officielle par les autorités algériennes. En effet, c’est désormais l’État qui prendra en charge le rapatriement des dépouilles des corps des Algériens décédés à l’étranger, cette prise en charge comporte les procédures administratives et les frais de transport des corps des défunts. Les services consulaires algériens ont publié les différentes données précisant l’aspect du rapatriement des dépouilles et soulignant « que la décision est entrée en vigueur et que c’est l’État qui s’en chargera dorénavant ». Il faut noter que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Loi de Finances Complémentaire (LFC 2020), et vient répondre aux multiples requêtes de la communauté algérienne à l’étranger qui se plaignait des coûts élevés du transport des dépouilles. Cette décision épaulera particulièrement les familles démunies à faibles revenus ainsi que les personnes âgées vivant dans l’isolement sans soutien familial. Néanmoins, Le Front de Solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger autorise tous les Algériens résidant à l’étranger de bénéficier de cette prise en charge étatique, « Art.92- Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger », souligne la LFC 2020.