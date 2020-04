RAPATRIEMENT DES ALGERIENS BLOQUES EN TURQUIE : Plusieurs hôtels affectés à l’accueil

Plusieurs hôtels privés et publics ont été mobilisés pour la mise en quarantaine des ressortissants algériens devant être rapatriés de Turquie dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus (covid-19), a indiqué jeudi dans un communiqué le ministère de du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial. « Dans le cadre de la poursuite de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger décidée par les Hautes autorités du pays, il sera procédé les 3 et 4 avril 2020 (vendredi et samedi) au rapatriement de 1.788 citoyens depuis Istanbul, suite à la fermeture des frontières aériennes pour juguler la propagation de cette pandémie », précise la même source. A cet effet, le ministère du Tourisme a mobilisé plusieurs hôtels privés et publics au niveau des wilayas d’Alger et de Boumerdes pour la mise en quarantaine de ces ressortissants. Les voyageurs seront répartis comme suit : – 740 citoyens au niveau de l’Hôtel Mazafran à Zéralda – 790 citoyens au niveau des Hôtels El Marsa et El Riadh, du Complexe touristique de Sidi Fredj H3, de l’hôtel AZ et du Complexe touristique de ADIM. – 258 citoyens au Centre de thalassothérapie à Sidi Fredj et à l’Hôtel de l’aéroport à Dar El Beida.