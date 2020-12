RAPATRIEMENT DES ALGERIENS BLOQUES A L'ETRANGER : Air Algérie dévoile son programme

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a publié jeudi dans un communiqué le programme détaillé des vols de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger prévus du 23 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Ainsi, les vols de rapatriement concernent la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Emirats arabes unis et le Canada, a ajouté la même source. S'agissant de la France, les vols de rapatriements seront à sens unique France-Algérie, tous les jours de la semaine (quotidien) pour les vols entre Paris Orly-Alger et Marseille/Alger, alors que les vols entre Lyon/Alger sont programmés tous les jeudis, samedis et dimanches. Les vols entre Lille-Alger seront disponibles tous les mardis, tandis que ceux entre Metz-Algertous ils seront assurés tous les lundis à partir du 04 janvier 2021. Pour le reste des vols prévus dans d'autres pays de l’Europe, Air Algérie a indiqué qu'ils se feront assurés dans les deux sens et concernent Alger/Frankfurt/Alger (tous les mercredis), Alger/Alicante/Alger (tous les jeudis), Alger/Barcelone/Alger (tous les dimanches), ainsi que les vols Alger/Madrid/Alger (prévus tous les vendredis à partir du 1er janvier 2021). Concernant les vols de rapatriement au départ du Moyen-Orient, les vols sont prévus aussi dans les deux sens et concernent Alger/Dubaï/Alger disponibles tous les jeudis à partir du 07 Janvier 2021. Les vols de rapatriements au départ du Canada seront assurés dans les deux sens Alger/Montréal/Alger et affichées tous les samedis à partir du 02 janvier 2021. Les citoyens concernés devront être détenteurs d’un billet Air Algérie confirmé sur le vol de rapatriement et disposer d’une attestation de test PCR négatif 72 heures avant la date du vol, et être inscrit sur le site rapt.airalgerie.dz, a souligné par ailleurs la compagnie nationale.