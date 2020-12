RAPATRIEMENT : Air Algérie programme de nouveaux vols

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé la poursuite des vols de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19). « Nouveaux vols de rapatriement seront programmé afin d’assurer le retour au pays des algériens bloqués à l’étranger à cause de la pandémie Covid-19 », a fait savoir le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi, qui n’a pas fourni plus de détails. S’exprimant samedi devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud a fait savoir que le nombre d’algériens souhaitant rentrer au pays s’élève à 25 000 personnes. Le ministre a noté que ce nombre ne cesse d’augmenter chaque jour. Il a précisé que ce chiffre concerne les algériens bloqués à l’étranger et les ceux souhaitant rentrer au pays pour des raisons exceptionnelles. Air Algérie avait organisé une opération de rapatriement entre le 4 et le 18 décembre courant. La compagnie aérienne a opéré des vols de rapatriement depuis 7 pays : la France, l’Espagne, les Emirats arabes unis, l’Egypte, la Jordanie, l’Arabie Saoudite et le Canada.