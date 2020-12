RAPATRIEMENT : 25000 Algériens sont bloqués a l’étranger

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a fait savoir que le nombre des Algériens bloqués à l’étranger et souhaitant regagner le pays, "augmente de jour en jour", atteignant actuellement "25.000 personnes". "Le nombre des Algériens souhaitant regagner le pays augmente de jour en jour atteignant actuellement 25.000 personnes", a fait savoir M. Beldjoud qui répondait aux préoccupations des membres de la Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d'un exposé dans le cadre de l’examen du projet de loi portant Règlement budgétaire de l’exercice 2018, indique un communiqué de l'Assemblée. "La compagnie aérienne nationale Air Algérie déploie de grands efforts pour mener à bien l’opération, en dépit des difficultés rencontrées, notamment avec la fermeture de l'espace aérien dans plusieurs pays, ce qui requiert l’obtention d’autorisations exceptionnelles", a-t-il expliqué Air Algérie a programmé 24 vols pour rapatrier les ressortissants algériens bloqués à l’étranger et des voyageurs souhaitant rentrer pour des motifs exceptionnels. Ce programme concerne sept (7) pays à travers le monde et prévus durant la période allant du 4 au 19 décembre 2020. Pour ce faire, Air Algérie a fixé cinq conditions, à savoir être détenteur d’un passeport algérien, être inscrit auprès des représentations consulaires algériennes à l’étranger et avoir un billet Air Algérie confirmé sur les vols de rapatriement. S’agissant des conditions d’ordre sanitaire, les ressortissants algériens bloqués à l'étranger devront être détenteurs d’une attestation de test PCR négatif effectué au moins 72 avant le vol. Ils sont également tenus de renseigner une fiche d’identification sanitaire. Il s’agit d’une attestation que les voyageurs doivent remettre au contrôle sanitaire aux frontières de l’aéroport algérien de débarquement. Pour rappel, "plus de 35.000" Algériens bloqués à l’étranger ont été rapatriés par Air Algérie, depuis le début de l’opération en mars dernier, avait indiqué le Conseiller du Directeur général du P-dg de la Compagnie aérienne, Mohamed Charef.