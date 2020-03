RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES A MASCARA : L’EPIC montré du doigt

Des ordures exposées du matin au soir peuvent être à l’ origine de la prolifération de microbes, parasites et autres vecteurs de maladies. La putréfaction engendre également des odeurs incommodantes et irritantes pouvant provoquer des allergies, des pneumonies, parce que les gaz toxiques comme l’hydrogène sulfureux ou le méthane sont des carbones dangereux. Les moyens matériels existent reste le mode de gestion qui fait défaut que ce soit au niveau des services techniques ou administratifs, même le personnel a sa part de responsabilité. En effet, le personnel sabote le matériel parce qu’il en veut aux responsables. L’EPIC chargé de la collecte est montré du doigt à tous les niveaux et demeure la source d’un grand gaspillage d’argent sans contrepartie. Tout déchet ménager dangereux ou non dangereux, provenant d’un ménage ou autre est un déchet issu d’une activité domestique et de ménage qui devrait en principe être pris en charge par la collecte sélective ou du moins séparative pour éviter les déchets non ménagers. C’est ce qu’on appelle les déchets assimilés à des produits artisanaux ou provenant de commerces devant faire l’objet d’une redevance appliquée aux personnes qui les déposent dans des endroits non appropriés. Il est connu que les ordures ménagères renferment des milliards de germes et microbes après leur fermentation, ce qui représente plus d’une pollution esthétique dans le cadre de vie quotidien, et qui s’avère être également sources de diverses maladies comme le paludisme pouvant provoquer des intoxications alimentaires, la fièvre typhoïde, le Choléra….