RAMADHAN : Une commission pour garantir l'approvisionnement en produits alimentaires

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé à Alger, l'installation d'une commission mixte chargée d'assurer le suivi de l'approvisionnement régulier du marché en produits alimentaires de large consommation durant le mois sacré du Ramadhan. A une question d'un député de l'APN sur les dispositions et mesures prises par le ministère pour le contrôle du marché national afin d'éviter la rareté des marchandises et la flambée des prix à l'approche du mois sacré du Ramadhan, M. Rezig a précisé que la commission installée comprend l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL) ainsi que l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV). Précisant que la commission compte aussi des représentants du ministère de l'Agriculture et des opérateurs économiques publics et privés, le ministre a fait savoir que "tous ces intervenants se sont engagés à assurer un approvisionnement large et régulier du marché en produits alimentaires nécessaires". Le ministre s'est engagé, par là même, à consacrer plusieurs espaces commerciaux à travers tout le territoire national, une semaine avant le mois sacré du ramadhan pour permettre au citoyen de faire ses achats à des prix raisonnables, de manière à préserver son pouvoir d'achat. Ces espaces, qui seront organisés avec les autorités locales, les producteurs et chambres de commerce, permettront à tous les commerçants, industriels et agriculteurs désirant y participer de faire des ventes promotionnelles ou des ventes au rabais. Outre, les divers produits alimentaires qui seront commercialisés à des prix raisonnables, le ministre a fait savoir que ces espaces commerciaux seront également consacrés à la vente des vêtements, des chaussures, de l'électroménager et de la vaisselle.