RAMADHAN : Le président Tebboune adresse ses vœux aux éléments de l’ANP

Le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a adressé, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ses vœux à l’ensemble des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP). « En ma qualité de chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, je présente à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, mes vœux les meilleurs à l’ensemble des officiers, sous-officiers et hommes de troupes stationnés aux frontières et endurant les difficultés pour la défense de la patrie et de l’intégrité de son territoire et de son peuple », a écrit le Président Tebboune sur Twiter et sa page Facebook.