RAMADHAN : La commission des fatwas se prononce sur la prière des Tarawih

La commission ministérielle des Fatwas s’est prononcée, à l’issue d’une réunion, sur la pratique du jeûne et la prière de Tarawih, durant le Ramadhan 2020, qui coïncide cette année avec la propagation de l’épidémie du Covid-19. En effet, dans un communiqué sanctionnant la réunion à laquelle a pris part le représentant du ministère de la santé Djamel Fourar, la commission a fait savoir que l’observance du jeûne, qui l’un des piliers de l’Islam, reste obligatoire, sauf pour les personnes souffrant de maladies chroniques, ou les personnes âgées. Seront aussi autorisé à ne pas observer le jeûne, les malades atteints du Covid-19, et ceux qui sont contraint de prendre des médicaments durant la journée. Outre, le ministre des affaires religieuse Youcef Belmehdi a indiqué qu’il n’existe aucun lien entre le jeûne et la propagation de cette pandémie », arguant que « les personnes ordinaires peuvent observer le jeûne » pendant le mois sacré. Ajoutant que « Le jeûne ne provoque pas de sécheresse au niveau de la gorge ou de la bouche, et ne favorise pas la propagation de la pandémie ». Concernant la prière du vendredi et de la prière des Tarawih, la commission a indiqué que la prière du vendredi restera encore suspendue pendant la période du confinement, et celle des Tarawih se fera à domicile, avec les membres de la famille.