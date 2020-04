RAMADHAN : Importation de viandes pour l’approvisionnement du marché

Le ministère du Commerce a annoncé qu’il allait recourir à l ‘importation d’importantes quantités de viande rouge pour approvisionner le marché national pendant le mois sacré de Ramdhan . Le directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales au niveau du ministère du Commerce, Ahmed Mokrani, a fait savoir, mardi, dans une déclaration à l’agence de presse algérienne, qu’au cours du mois de ramadan, le marché national sera approvisionné en quantités importantes de viande blanche et rouge locale et importée qui seront commercialisés a des prix raisonnables. Dans le même contexte, Le même responsable a ajouté qu’ « à l’occasion du Ramadan, les importations de viande bovine s’élèveront à 12.5 mille tonnes de viande fraîche et 26.5 mille tonnes de viande congelée », soulignant que les opérations d’importation seront couvertes par des revendeurs spécialisés dans l’importation tandis que la production locale de viande bovine sera assurée au cours du même mois avec une quantité de 52 000 tonnes. En outre, le directeur général de l’Office national des aliments du bétail et de l’élevage avicole (ONAB), Mohamed Betraoui a assuré que les prix du poulet seront stables et ne devront pas dépasser les 250 DA/Kg durant et après le mois du Ramadhan et que le stock actuel de poulets suffira pour trois mois, a-t-il fait savoir rappelant que la consommation nationale pendant le Ramadhan ne devrait pas dépasser les 18.000 tonnes.