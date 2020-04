RAMADHAN A ORAN : 80 brigades pour assurer le contrôle des points de vente

Quelque 80 agents de contrôle de commerce ont été mobilisés à Oran pour assurer le contrôle des points de vente des denrées alimentaires de large consommation durant le mois de Ramadhan, coïncidant cette année avec une conjoncture exceptionnelle de pandémie du coronavirus, a-t-on appris avant hier de la Direction locale du commerce (DC).Ces agents, structurés en brigades, auront pour mission le contrôle de la qualité et des pratiques commerciales au niveau des locaux commerciaux, ainsi que des marchés quotidiens et hebdomadaires à travers les 26 communes de la wilaya d'Oran, a précisé le directeur du commerce, .Le dispositif mis en place par la direction du commerce dans la wilaya a chargé 40 brigades du contrôle des pratiques commerciales notamment pour assurer la surveillance des produits réglementés, appuyé par 40 brigades pour surveiller les structures de froid et la qualité des produits, notamment pour les viandes, blanche et rouge, ainsi que la protection du consommateur, a indiqué le DC Ahmed Belarbi, affirmant que toutes les équipes de contrôle sont à pied d’œuvre pour garantir un suivi régulier pour l’approvisionnement du marché en produits de large consommation et faire face aux pratiques commerciales spéculatives."Le marché est stable grâce aux mécanismes institués par les pouvoirs publics durant cette période difficile marquée par la pandémie du Covid-19", a-t-il déclaré, affirmant que l’approvisionnement est régulier malgré le confinement sanitaire partiel. A ce propos, il a fait savoir qu’à l’exception de la semoule qui connaît une demande massive à la veille de ce mois sacré, tous les autres produits comme l’huile de table, le sucre, le lait, la farine et autres sont immédiatement mis sur le marché sans la moindre tension signalée. Parallèlement à cela, d’autres efforts sont déployés par les services de contrôle au niveau du marché de gros des fruits et légumes d’El-Kerma (Es-Sénia) et des 70 marchés quotidiens de fruits et légumes de la wilaya dont 25 pour la ville d'Oran et ce, pour assurer un approvisionnement régulier en la matière et permettre une stabilité des prix, a-t-il ajouté. La vérification de la conformité des produits alimentaires aux conditions d’hygiène et de l’activité commerciale avec le registre du commerce, de la facturation et de l’affichage des prix, font partie des missions dévolues à ces agents. Dans le but de protéger le consommateur de la spéculation, du monopole et de la spéculation, et entre autres mesures prises par le ministère de tutelle, la DC d’Oran a procédé à la mise en place également d’une brigade chargée du contrôle des marchés, de la disponibilité des produits alimentaires et du contrôle des prix. Le directeur du secteur a fait état d’un plan étudié, arrêté à la lumière de rencontres avec les opérateurs économiques locaux, visant le maintien et la stabilité des prix durant le mois sacré du Ramadhan, notamment ceux des produits de première nécessité et la continuité des approvisionnements.