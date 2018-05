RAMADHAN A MOSTAGANEM : Une mobilisation à Algérie Poste pour un service de qualité

Pour assurer des services de qualité à ses clients, il lui faut d’abord être dans l’astreinte d’une grande discipline professionnelle d’abord et disposer de moyens et ressources suffisants. Nous nous sommes rapprochés du Directeur de Wilaya d’Algérie Poste, en l’occurrence M.Bendehiba Benothmane pour un bref entretien au sujet des dispositions prises pour que ses 70 bureaux de postes, répartis à travers la wilaya puissent répondre à une demande de services particulièrement importante en cette période du mois sacré du jeûne et le début des vacances d’Eté.1°/ La Direction Générale d’Algérie Télécom a diffusé à ses responsables locaux une instruction ferme de se conformer à ce qui ressemble à une feuille de route du genre « spécial Ramadan ».La dite instruction a édicté neuf (9) points essentiels à respecter impérativement et qui sont les suivants, à savoir : 1/ Respect des horaires règlementaires d’ouverture des établissement postaux, selon le nouveau calendrier communiqué ;2/Présence du personnel, chacun à son poste de travail respectif ;3/ amélioration des conditions d’accueil des citoyens, particulièrement, par l’organisation des guichets, le renforcement du front-office, par le personnel du back-office, en cas de besoins ; 4/ assurer la propreté des lieux et la climatisation des salles ouvertes au public à l’occasion des périodes de fortes chaleurs ;5/ assurer la disponibilité des fonds et valeurs ainsi que la disponibilité des imprimés et formulaires ; 6/ procéder à l’alimentation continue des DAB (Distributeurs automatiques de billets) en fonds et consommables nécessaires, en veillant sur leur bon fonctionnement 24 h/24 et 7J/7 ; 7/ prêter assistance aux personnes à mobilité réduite ; 8/ prise en charge efficiente et courtoise des doléances des citoyens ; 9/ vigilance en matière de sécurité. Outre ces importantes recommandations, il y a lieu de noter qu’il y a d’autres dispositions avec de nouveaux horaires qui entrent en vigueur dès le début du Ramadan, comme à chaque année. Cependant, pour les dix (10) derniers jours du mois sacré, les bureaux de poste des chefs-lieux de Daïras seront astreints à effectuer un travail de nuit qui s’est avéré beaucoup plus pratique pour assurer une aisance et une qualité ,dans les prestations de services à rendre aux citoyens.