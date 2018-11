RAMADHAN 2019 : Un chèque 6000 DA pour les nécessiteux

A cet effet, et dans des correspondances adressées aux walis, le montant de l’aide a été fixé à 6000 Da, soit le tiers du SMIG par famille, ou plus, selon les capacités de la commune. L’instruction précise que les bénéficiaires ont été désignés par catégories. En premier lieu, viendront les familles sans revenus, suivies des familles dont le revenu est inferieur ou égal au Smig (18 000 DA) pour les familles composées de 4 membres, suivies par les familles dont le revenu est inférieur ou égal à 24 000 DA, tandis que seront exclus les personnes ayant des biens mobiles, et immobiliers. Selon le même document, cette mesure viendra conserver la dignité des familles dans le besoin, comme elle évitera tous les problèmes qui ont entaché les opérations de distributions des couffins, à savoir, la non correspondance des denrées avec les besoins des familles, les lenteurs relatives aux distributions, et aux signatures de conventions avec les fournisseurs, et ce en plus des difficultés à atteindre des familles résidentes dans les régions enclavées. Par ailleurs, le financement de ces nouvelles mesures sera à la charge de l’APC, qui sera soutenue par la wilaya en cas d’incapacité de la commune. Dans le même sillage, la wilaya peut susciter l’aide du ministère de la Solidarité en cas de difficulté, et ce en plus des dons des particuliers.