RAMADHAN 2018 : Vers l’importation de 71 000 tonnes de viandes bovines

L’Algérie importera 71 000 tonnes de viandes rouges bovines pour le Ramadhan prochain en provenance du Brésil, la France, l’inde et particulièrement l’Espagne. C’est ce qu’indique, ce dimanche 07 mai 2018, sur Ennahar TV, le directeur des services vétérinaires auprès du ministère de l’Agriculture, Kaddour Hachemi Karim. Ce dernier a expliqué que l’Algérie continuera à importer des viandes bovines fraîches dans les limites des besoins exprimés au plan national et ce en provenance des pays avancés ci-dessus, affirmant que les importateurs algériens ciblent beaucoup plus les produits les moins chers sur les marchés étrangers. L’invité d’Ennahar assure que « toutes conditions sont réunies pour assurer le meilleure contrôle de la « qualité » au niveau des postes frontières et par les services vétérinaires. Selon M. Hachemi , le prix de la viande rouge oscillera entre 900 et 1000 DA le kilogramme pour le bovin. L’Algérie n’importe pas la viande rouge ovine dont les prix demeurent inaccessibles pour le commun des Algériens. Le prix d’un kilogramme de viande ovine fraîche varie entre 1200 et 1300 DA le kilogramme, a-t-il conclu.