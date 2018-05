RAMADHAN 2018 : 37000 familles pauvres à Mostaganem

La monoparentalité et le chômage riment de plus en plus avec pauvreté. Voici le constat du rapport révélé par la DAS de Mostaganem au sujet des foyers qui bénéficieront d’aides de l’Etat pour le mois de ramadhan 2018. Au total près de 40 % des familles vivaient sous le seuil de pauvreté en 2018 contre 45 % des dites familles en 2017, selon les chiffres de la DAS. Cette situation concerne surtout les mères, qui sont le plus souvent le seul parent et les parents chômeurs qui ne disposent d’aucune source. En effet, en prévision du mois sacré de Ramadhan, la Direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Mostaganem a annoncé, que l’opération d’indentification des bénéficiaires du couffin du Ramadhan a été clôturée après avoir procédé à la réactualisation et l’unification des listes. Cette année, après coordination avec les P/APC, les listes des nécessiteux ont été mises à jour, a-t-on indiqué. Le nombre à ce jour est de 36903 familles démunies ce qui déduit une différence de 16689. La Directrice de wilaya dira, en ce sens : ‘’nous avons installé la commission locale de solidarité qui regroupe tous les secteurs d’activités en vue d’accommoder une stratégie concernant la solidarité au niveau de la wilaya’’. Elle a rappelé que le nombre de démunis l’année dernière était de 45232 lesquels ont bénéficié de 52690 packs alimentaires. Pour ce faire, la DASS a opté pour une banque de données étant réservée à cette catégorie de société suite aux orientations du wali, Abdenour Rebhi Mohamed. Pour assurer un repas chaud aux passagers et aux nécessiteux, il a été décidé l’ouverture de 25 restaurants nécessiteux d’où le pack alimentaire est fixé à 5000 DA, a-t-on ajouté. ‘’Cette action de solidarité a été évaluée à 182 millions de DA’’, a-t-elle précisé, avant de conclure que les repas seront unifiés au niveau des 32 communes.