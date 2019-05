RAMADAN 2019 A TISSEMSILT : Plus de 12 milliards pour les opérations de solidarité

En effet, en marge de la rencontre tenue au siège de la wilaya en l’honneur de la presse locale, le wali nous a affirmé que cette opération «spécial Ramadan» a fait dernièrement l’objet d’une rencontre entre parties concernées et après avoir finalisé les nouvelles procédures, il a été décidé cette année de donner de l’argent directement aux démunis. Ainsi, plus de 12 milliards seront consacrés à la solidarité en faveur des nécessiteux durant le mois de Ramadan 2019 et concernera un peu plus de 26 mille familles nécessiteuses(26000). La somme englobe l’apport de plusieurs parties, sur le même registre, le responsable a mis l’accent sur l’assainissement des listes ainsi que sur l’importance de la transparence dans la gestion de cette somme. les familles démunies, recensées à travers l’ensemble des 22 communes de la wilaya, devront bénéficier de cette opération de solidarité ‘’solidarité Ramadan 2019’’le wali avait précisé que les commissions veillaient à la transparence dans l’élaboration des listes des bénéficiaires. Par ailleurs, les services concernés ont reçu quelques demandes concernant l’ouverture de restaurant « Rahma », à travers les communes et autres demandes pour ouvrir des espaces de solidarité similaires, ces suites seront réservées à ces demandes en fonction des conditions d’hygiène et de santé, ces restaurants seront encadrés par des associations caritatives et le croissant rouge algérien, a ajouté la même source qui précise que la commission de wilaya et les assemblées locales sont mobilisées pour prendre toutes les mesures nécessaires, de manière à ce que ces aides arrivent à ceux qui sont dans la nécessité, avant le mois de Ramadan et corriger les erreurs qui auraient été commises dans le passé dans la distribution des aides aux nécessiteux et d’insister sur le respect de la dignité des Algériens auxquels s’adressent ces aides.