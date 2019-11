RALLIEMENT AUX GROUPES TERRORISTES : Une nouvelle tentative mise en échec à Bordj Bou Arreridj

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a arrêté ce jeudi un individu dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour tentative de ralliement aux groupes terroristes, a annoncé ce vendredi le MDN dans un communiqué. Par ailleurs « des détachements de l’ANP et des éléments des gardes-frontières ont arrêté à In-Guezzam, 10 individus et saisi 04 véhicules tout-terrain et deux téléphones satellitaires », ajoute le même communiqué. Par ailleurs, « des détachements de l’ANP et des éléments des gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen, In-Amenas et Souk Ahras, 28 immigrants clandestins de différentes nationalités », conclut le MDN.