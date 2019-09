RAISIN-VILLE (MOSTAGANEM) : Un enfant de 7 ans écrasé par un véhicule

La mort a de nouveau frappé à Mostaganem en fauchant la vie d’un jeune garçon de 07 années à peine, laissant toute une famille en deuil et jetant l’émoi au sein de la population. Selon les informations qui ont fait écho, le drame d’un accident s’est produit à hauteur du rond-point du quartier «Raisin-ville», dans l’après-midi de la journée de jeudi 12 septembre 2019.Selon toute vraisemblance, la malheureuse victime aurait, et sous toutes réserves qui seraient vérifiées par les services compétents, heurtée par un taxi de transport collectif. En dépit des campagnes de sensibilisation et prévention routière qui sont menées par la police et celle en cours, jusqu’au 20 septembre de ce mois qui est entreprise par la gendarmerie nationale, les accidents mortels se suivent encore bien qu’ils ne se ressemblent pas. Quand il y a mort d’homme c’est toujours une vie qui s’en va souvent à la surprise générale suite à des accidents malheureux qui auraient pu être évités. En fait, d’après les statistiques officielles, à plus de 90% ce type d’accidents corporels entrainant le décès des victimes est du au facteur humain et, principalement, au non-respect du code de la route et de l’excès de vitesse……..