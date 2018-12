RAHOUIA (TIARET) : Un adjoint évincé par le maire et sa voiture saccagée

Ce qui s'est passé à Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret a défrayé toutes les chroniques et fait l’événement dans toutes les discussions. En effet, l'adjoint au maire de l'APC de Rahouia, en l’occurrence Mr Bouali Mohamed, d’obédience RND, ayant refusé de signer certains contenus d'une délibération et laquelle portait sur des projets douteux, à l'exemple d'affectation de locaux commerciaux ou encore la liste effective des fournisseurs des cantines scolaires en signalant que ces points ,avec d'autres points; figurent sous la notice "Divers" en contenu de la délibération et dont la majorité de ces projets passent de gré à gré ou en consultation restreinte, apprend-on, en exclusivité de sources très proches du dossier qui ajoutent, que l'adjoint au maire et après être "Déplumé" de toutes les charges et missions, vient d’être lynché par le maire qui vient de dresser un rapport et l'a envoyé à la tutelle administrative, l'informant qu'il a mis fin aux fonctions de son adjoint et ce, suite à ce refus catégorique de signer une délibération porteuse de doutes et de dysfonctionnements.et le même jour, la voiture de l'adjoint au maire a été saccagée et ce dernier que nous avons joint par téléphone, ce mercredi 26 décembre 2018,nous a déclaré qu'il connait très bien les auteurs du saccage de sa voiture et lesquels sont proches du maire et qu'une plainte a été déposée au niveau de la sûreté de daïra de Rahouia et pour sa part, le chef de daïra, joint par nos soins, a déclaré qu'il est au courant de ce problème et que ses services n'ont été destinataires d'aucune correspondance officielle relatant la proposition de suspension de quelconque élu. Pour l'heure, l'APC de Rahouia, composée de 19 élus dont 10 d’obédience RND et 9 faisant partie du HMS de Mokri, se trouve dans l’œil du cyclone avec des menaces d’étaler au grand jour les relents d'un scandale qui met en péril, les repères de bonne gestion en signalant que le wali a été informé de ce problème et a promis d’intervenir pour l'application stricte des lois en vigueur, apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès d'une source proche du cabinet du wali de Tiaret.