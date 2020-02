RAHOUIA (TIARET) : Plusieurs objets volés découverts dans une cache

Les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de la commune de Djillali-Benamar, à 60 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont découvert une cachette d'objets volés, en notant que ces vols ont ciblé des locaux commerciaux au niveau de plusieurs communes reparties sur le territoire de la wilaya, apprend-on, en exclusivité , auprès d'une source sécuritaire. La même source indique que cette opération, unique en son genre, a été menée en collaboration avec les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Rahouia. La source poursuit que cette bande est composée de 3 éléments qui activaient dans un large rayon, à l'exemple des communes limitrophes et qui auraient cambriolé plusieurs locaux commerciaux dans les communes de Rahouia et "Oued-Essalem". A Relizane, agissant sur informations, les gendarmes de Djillali -Benamar ont pu suivre tous les agissements de cette bande qui a préparé une opération de vol. De suite, les éléments de cette bande ont été identifiés et arrêtés en flagrant délit de vol d'un local commercial situé dans la commune de Djillali-Benamar. Une perquisition de leurs habitations dans une région rurale, a permis aux gendarmes de découvrir une cache située dans une habitation rurale où tous les objets volés ont été découverts, dont des quantités de denrées alimentaires, effets vestimentaires et autres ...Présentés par devant le magistrat-instructeur, les éléments de la bande ont été placés sous mandat de dépôt, précise notre source.