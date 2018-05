RAHOUIA (TIARET) : Le Conservateur foncier relevé de ses fonctions

En exclusivité, le journal "Réflexion" vient d’apprendre que le Conservateur foncier de la subdivision de Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret a été relevé de ses fonctions par la direction générale du domaine national et ce, suite au rapport de la commission ministérielle qui a été dépêchée sur les lieux après que le directeur général du domaine national a été saisi par correspondance adressée à ses services par des héritiers qui ont été fortement lésés par le conservateur foncier qui aurait délivré un livret foncier à une personne influente alors que la parcelle vendue appartient au domaine national et laquelle superficie a été destinée pour accueillir une station de concassage et selon une autre source responsable, le conservateur foncier de Frenda est aussi menacé de perdre son poste suite aux agissements douteux dont il serait l’auteur et aussi suite à une panoplie de correspondances dénonçant la gestion chaotique de plusieurs dossiers.