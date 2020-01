RAHOUIA (TIARET) : Des responsables de l'ONAB auditionnés par la PJ

Suite à une plainte, déposée par un citoyen originaire de la commune d'Oued-Essalem, relevant de la wilaya de Relizane et frontalière à la commune de Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, les éléments de la police judiciaire ,relevant de la sûreté de daïra de Rahouia, ont ouvert une enquête, apprend-on auprès d'une source sécuritaire, qui ajoute que certaines personnes ont usé de son nom et de son affiliation pour l'approvisionnement en aliments de bétail et ce auprès de l'office national d'aliment de bétail, lequel est implanté à Rahouia. A ce titre, plusieurs cadres et responsables ont été auditionnés et l'on apprend de suite que cette enquête s'est élargie à plusieurs wilayas et l'on croit savoir que les mêmes procédures de détournements que celles qui ont touché les CCLS, ont été entamées par des milieux trabendistes en étroite relation avec des responsables de l'ONAB. Notre source précise que d'intenses investigations sont menées par la police judiciaire dont les éléments ont découvert 2 garages bourrés d'aliments de bétail en vrac, le temps où ces quantités devraient être emmagasinées dans des sachets. Un indice qui certainement ouvrira d'autres brèches pour l’enquête qui suit son cours.