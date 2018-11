RAHOUIA : La doyenne de Tiaret décède à l’âge de 109 ans !

Le mardi 13 novembre 2018, Hadja Kasaa, a tiré sa révérence à l'âge de 109 ans à la ville de Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. La défunte, épouse de feu Bouda Miloud, est née en 1909 à Rahouia, et a laissé derrière elle plus de 70 neveux. Elle ne s'est mariée qu'une seule fois et est mère de 5 garçons et 4 filles et durant toute sa vie, elle se portait bien et ne faisait pas recours aux médicaments et que généralement ses repas étaient traditionnels, comme le couscous. Ces derniers temps, elle souffrait d'un manque d’ouïe et était respectée par tout le monde et suite à son décès, son domicile familial a connu un fort engouement et incontestablement, elle était la doyenne de la wilaya de Tiaret selon des sources bien informées.