RACCORDEMENT AU TELEPHONE FIXE ET INTERNET A ORAN : Vers l'installation de 15 stations pour les zones d’ombre

De sources proches de l'entreprise Dahmani Habib d'Oran , on nous informe l’installation de quinze (15) stations "4G LTE" ayant ont été programmées dans des zones d'ombre de la wilaya d'Oran, par l'entreprise Algérie Télécom afin de permettre aux citoyens d’accéder au téléphone fixe et l'Internet. L'opération en question entre dans le cadre du plan d’Algérie Télécom (2019-2020), pour fournir à ces zones isolées des prestations de téléphone fixe et d'Internet, a-t-il indiqué à la presse, en marge d'une visite de terrain lundi soir dans les villages de "Ain Tassa", dans la commune d'Ain El Kerma et de "Kehailia", dans la commune de Tafraoui. Six stations 4G LTE, comprises dans le programme, ont été réalisées jusqu'à présent au profit des zones d’Arzew, d'Oued Tlélat, Ain Tassa et Ain El Kerma. L'opération se poursuit pour inclure d'autres zones au cours de l'année 2020, a fait savoir M. Dahmani. Les travaux des neuf stations restantes de ce programme, en cours de réalisation, seront achevés d'ici à la fin de l'année en cours, a annoncé le même responsable, signalant que la wilaya d'Oran compte plus de 122 stations 4G LTE pour un total de 73 000 abonnés des deux services (téléphonie fixe et internet), notamment la zone isolée d'Ain Tassa distante de 40 km d’Oran où le nombre de bénéficiaires a atteint plus de 60 clients. En cette occasion, le directeur opérationnel d'Algérie Telecom d'Oran a invité les citoyens du village d'Ain Tassa, désireux de bénéficier de la connexion au service 4G LTE, à s'adresser à l'agence commerciale de l'entreprise qui prendront en charge, dans l'immédiat, leurs demandes. Quant à la localité de Kehailia, relevant de la commune de Tafraoui (sud d'Oran), sa station est équipée de la technologie "MSN" qui permet aux habitants de la région de bénéficier du téléphone et de l'Internet. Le nombre d'abonnés au réseau est d'environ une cinquantaine dans cette zone. En outre, il a été procédé à la pose de fibres optiques et au raccordement de l’annexe administrative de cette région pour faciliter la délivrance des documents et permettre aux citoyens le retrait de leur argent du bureau de poste lié au même réseau, a souligné M. Dahmani. Dans le cadre de la technique "MSN" pour la téléphonie fixe et Internet, 45 sites ont été programmés au niveau d'Oran. L'opération démarrera prochainement, après l’achèvement des travaux d'infrastructures de base qui portent sur la pose de canalisations et de fibres optiques. Certains habitants des communes d'Ain Tassa et Kehailiya, ont favorablement accueilli ces acquis du téléphone fixe et Internet qui contribuent à leur désenclavement, surtout avec les mesures préventives contre la propagation du coronavirus, tout en insistant sur le haut débit d’Internet.