RACCORDEMENT AU RESEAU DE GAZ DE VILLE : 97 milliards pour 4 communes du Dahra

Enfin, les quatre (4) communes, à savoir: Achaâcha, Tazgaït, Nekmaria et Khadra, classées parmi les plus pauvres et, situées à l’extrême Est de la wilaya de Mostaganem, vont bientôt bénéficier du gaz de ville. A cet égard, le wali vient de lancer cet important projet de travaux qui vont permettre le raccordement au réseau de distribution de gaz des communes en question. Le wali de la wilaya de Mostaganem, M.Mohamed Abdennour Rebhi, vient de lancer un projet de développement communal pour les 4 communes précitées, du « Dahra » .L’opération consiste en la réalisation de travaux de raccordement de ces localités, au réseau de distribution de gaz domestique de la wilaya et ce, sur une distance de 36,5 kilomètres. Pour se faire, ce projet de développement local bénéficie d’une enveloppe financière de 97 milliards de centimes et il est confié à deux entreprises algériennes spécialisées en l’occurrence : la société de gestion des réseaux de transport de gaz (GRTG) et la société de réalisation de canalisations de gaz (KANAGHAZ) qui, rappelons-le, est une société du groupe Sonelgaz.