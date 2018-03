Qui signe la réception des projets ???

Moul Firma a voulu, hier, rendre visite à un ami qui travaille à la Direction de des travaux publics de la wilaya de Mostaganem. Moul Firma a été informé que les subdivisionnaires sont devenus de véritables ‘’Pachas’’ à la DTP et que le Directeur de wilaya est devenu impuissant face à leur pouvoir grandissant. Certains s’interrogent si le DTP oserait opérer un mouvement des subdivisionnaires ou remplacer quelques-uns par des nouveaux, étant donné que la Direction des travaux publics regorge de compétences avérées. La plupart des employés interrogés disent que non. Les affaires sont compliquées pour que le DTP se sépare des subdivisionnaires qui sont le ‘’clergé’’ des travaux publics à Mostaganem. Tous les projets à Mostaganem sont suivis par ces derniers qui font la pluie et le beau temps. Surtout que c’est eux qui signent la réception des projets ???