Qui se soucie des squares de jadis ?

Finalement, nul ne semble s’inquiéter du sort des squares livrés à des fins si tristes et si écœurantes. Autrefois, ces lieux publics brillaient de propreté et recevaient surtout des retraités qui venaient lire l'unique journal de l'époque, s'échanger les nouvelles et tuer le temps dans une quiétude totale. Au fil du temps, ces uniques coins de détente ont fini par ne plus attendre les vieux qui les ont désertés pour de multiples raisons, une autre catégorie de personnes les squatte depuis si longtemps et surtout le soir. Devenus presque infréquentables et fuis par les citoyens, ces squares sont devenus sous le silence complice des pouvoirs publics, des lieux de rendez-vous pour les amoureux en quête de cachette tranquille loin des regards curieux durant le jour et dès la tombée de la nuit en bars à ciel ouvert et en ‘’mahchachas’’ où la bière et le vin se consomment à longueur de nuit et les ‘’joints’’ se roulent sans la moindre inquiétude. Quant aux autres espaces assez reculés et isolés, ils se sont transformés en de véritables boites de nuit où le vacarme règne en maitre du lieu et empêche les riverains à se boucher les oreilles et prier pour que le jour se lève. Au matin, un décor de désolation s'offre aux passants, allant de la présence de dizaines de cannettes consommées, d'autres débris de tessons de bouteilles brisées et tant d'autres saletés siégeant sur les lieux. Malheureusement, le détournement de la vocation de ces lieux conçus pour le repos ne semble inquiéter aucune autorité et nul n'ose intervenir pour que ces tristes squares redeviennent ce qu'ils étaient, des coins si propres sur le plan environnemental et également moral ! Les vieux sont sommés de se terrer chez eux, en attendant mieux et se contenter de rêver de ces lieux où ils venaient se distraire pour un laps de temps … Les squares, c’était un temps béni qui risque de ne plus revenir face au drame qu’ils subissent depuis si longtemps .