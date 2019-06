Qui est ce ‘’Président-épée’’ ?

Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, chef d’Etat major, a défendu ce jeudi depuis l’académie militaire de Tipaza les actions contre la corruption que la justice a lancées, affirmant que le processus « se poursuivra ». Dans ce contexte, Ahmed Gaïd Salah a assuré que le prochain président de la République serait un rempart contre la corruption. « Le futur président élu sera du côté du peuple et de son pays et sera ainsi telle une épée face à la corruption et les corrupteurs » a-t-il prédit. Et d’ajouter, « Aucun espoir que la corruption persiste dans notre pays. Point d’horizons aux corrupteurs, et notre pays reprendra son chemin de nouveau sur des fondements solides où la loi régnera et la légitimité constitutionnelle prévaudra ».