Qui a limogé Bachir Tartag ?

Selon Algériepatriotique le général Athmane Tartag a été démis par le chef de l’Etat dans le cadre des mesures qu’il a dit avoir prises pour «assurer le fonctionnement normal des institutions» et la réussite de la transition. En aucune façon, donc, une telle décision n’aurait pu être prise par le chef d’état-major de l’ANP qui n’a pas cette prérogative. Sur sa lancée, l’APS annonce que la structure, dirigée depuis 2015 par le général Tartag, «est dorénavant sous la tutelle du MDN», sans aucune autre précision. Là encore, la confusion est totale. Car, on ignore si la décision de rattacher la Direction des services de sécurité (DSS) – organe qui avait supplanté l’ex-Département du renseignement et de la sécurité (DRS) – relève de la prérogative du chef d’état-major de l’ANP, qui est aussi vice-ministre de la Défense nationale, alors que, conformément à la Constitution, le Président démissionnaire continuera à assurer le fonctionnement des institutions et des engagements internationaux de l’Etat jusqu’à l’élection d’un nouveau chef d’Etat.