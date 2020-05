Quelle est la quantité d'eau dans le corps humain ?

Réponse à cette question : cela dépend ! La proportion diminue au cours de la vie, depuis les 80 % du fœtus jusqu'aux 50 % de la personne âgée. Entre les deux, la femme adulte en retient environ 55 % et un homme plutôt 60 %. Et à l'intérieur du corps, la quantité varie largement selon les tissus. La proportion d'eau dans le corps humain, exprimée en pourcentage de la masse corporelle, se situe autour de 60 % chez l'adulte, le chiffre variant selon les sources. C'est beaucoup puisque cela représente plus de 40 litres pour une personne de 70 kg mais la proportion est tout même inférieure à celle de la tomate et à celle de la méduse, qui atteint 95 %. La vie est née dans l'eau et, quatre milliards d'années plus tard, cet atavisme n'a pas disparu. La valeur varie aussi entre les individus et au cours de la vie. Dans le ventre maternel, le fœtus est composé à 80 % d'eau. Le nourrisson descend à 75 % environ et la proportion dépend ensuite du genre. Chez l'homme adulte, elle voisine les 60 %, ou un peu plus. Chez la femme, elle est plus proche de 55 % parce le corps porte davantage de tissu adipeux, pauvre en eau, et un peu moins de muscles. Puis, chez l'une comme chez l'autre, le chiffre diminue jusqu'à environ 50 % pour une personne âgée.



Deux litres et demi d’eau à renouveler quotidiennement

La plus grande partie de cette eau est contenue dans nos cellules. Elles sont petites mais nombreuses : environ 1013 (10.000 milliards). Il y en a aussi dans les tissus interstitiels, dans le sang et dans tous les tissus, avec une répartition très inégale. Voici quelques exemples :

Sang : 79 % ; poumons : 78 % ; cerveau : 76 % ; muscles : 75 % ; peau : 70 % ; os : 22,5 % ; tissus adipeux : 10 % ; dents : 1 %. Cette eau est plus ou moins régulièrement entièrement renouvelée. Chaque jour, le corps humain élimine environ 2,5 litres d'eau à travers la respiration, la sueur, l'urine... Il faut donc remplacer ce volume par la boisson et l'alimentation, dont les apports quotidiens sont respectivement (et approximativement) de 1,5 et 2 litres. Cette molécule (H2O) joue d'innombrables rôles. C'est d'abord un solvant liquide, qui permet les réactions chimiques complexes sur lesquelles la vie s'appuie. Même si les exobiologistes osent l'envisager, la vie sans eau liquide semble difficile à concevoir. En tout cas, la vie telle que nous la connaissons.