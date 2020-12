Quel vaccin pour les Algériens ?

L’épidémiologiste, Abdelmoumen Yahia Mekki a révélé que plusieurs laboratoires ont annoncé que leurs vaccins sont efficaces, estimant que ” le vaccin le plus approprié, est celui de Moderna ou Pfizer”. L’épidémiologiste a souligné que le problème en Algérie est de savoir comment obtenir le vaccin dans les conditions spéciales de sa transmission. M. Mekki a expliqué que le vaccin Moderna est transféré à moins de 20 degrés, et à moins de 80 degrés pour Pfizer. “Le problème, en particulier, est de savoir comment obtenir la glace pour la conservation à cette température très basse, et les containers pour son importation”, a-t-il dit. Le professeur Yahya Makki a indiqué que les vaccins russes et chinois sont également bons et utiles et que plusieurs pays les ont acquis maintenant. Il a déclaré: “Avant d’acheter un vaccin, il faut demander son dossier de développement, les études qui ont été menées à son sujet, les quatre étapes et leurs résultats”.