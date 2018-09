Quel rôle pour les mosquées ?

Au pays des 200 mille mosquées, du saint coran dans les bus, dans les taxis, dans les sonneries des portables, dans les administrations et autres, des agriculteurs algériens et musulmans irriguent leurs champs avec des eaux d’égouts pour empoisonner des musulmans et des kidnappeurs violent des enfants et des criminels noient le pays par la drogue emportée même dans des conteneurs, de la viande destinée pour la consommation durant le mois sacré de ramadhan ! Faut-il encore une fatwa du cheikh ‘’Chems Eddine’’ pour interdire aux agriculteurs d’irriguer leurs champs avec des eaux d’égouts, ou une campagne sur les réseaux sociaux à l’image de ‘’ khaliha takhemadj’’ pour obliger ses faux fellahs aux crédits bancaires à se repentir de leur grand péché !

Bien que l’autorité religieuse peu absente, occupée par les arnaques des fausses agences de voyages qui ont arnaqué même des hadjis en quête d’un pèlerinage aux lieux saints de l’islam, son partenaire, le chef du Syndicat des Imams, Cheikh Hadjimi, a volé au secours du ministre de la santé pour lui décrire un médicament fort capable d’abattre ce cholera . Le nouveau Epidémiologue à la barbe et au Kamis a bien trouvé la solution : combattre le Choléra avec 7 dattes, eau bénite et Rokia !

Pour cet Imam, le Choléra est une ‘’baraka’’ de Dieu, car Dieu quand il aime un peuple, il l’accable”. Un prêche qui encourage encore les fellahs d’irriguer leurs terres avec les eaux usées et ils seront remerciés pour leur largesse. Ainsi l’Algérie de ‘’Chemssou’’, D’Hassan Aribi et cheikh Belahmar bat son plein avec la Bédouinisation, le Choléra, la rougeole, la fièvre aphteuse et toutes les maladies du Moyen-âge.

C’est dans le monde de ces 20 mille mosquées, qu’un certain Kamel Bouchi a investi son argent sale pour blanchir son CV et se fait un bon statut religieux de ‘’Si El Hadj El Bouchi ‘’. Le terrain est gagné très vite puisque dans la religion il y a aussi des petits Bouchis, tel que l’imam de Palestro coincé dans l’affaire de la coke et en sa possession 3 milliards de cts, en guise de ‘’Ziara’’ de l’Escobar d’Alger Kamel Bouchi !

L’Algérie qui héberge le plus grand nombre de mosquées dans le monde islamique n’a pas pu transformer ses lieux de culte en un appareil pour combattre la drogue, la corruption, les crimes et les rapts d’enfants et les tricheries. Avec 200 mille mosquées, c’est 200 algériens par mosquée sans citer les ‘’medersa’’ et les salles de prières, mais malgré ce nombre important, ces mosquées restent immobiles devant le nombre grandissant d’algériens qui transgressent sans pudeur les principes de l'Islam, et qui causent le désordre dans la société, du plus petit mal aux plus grandes atrocités.

Un voyou musulman ça n'existe pas ! On ne peut être voyou, corrompu, tueur, tricheur, kidnappeur et aussi musulman ! Et c'est le comportement qui fait la différence entre le bon musulman et le mauvais musulman.

La mosquée ce n’est pas seulement un lieu de prière, c’est aussi une école et les imams sont des enseignants. En Islam, il existe une éducation, une orientation et un accompagnement pour ramener cette brebis égarée au troupeau ! Et c’est le rôle principal de l’imam, du voisinage, de la société civile et des parents ! Mais hélas, ils sont tous démissionnaires …